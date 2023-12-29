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15:28, 29 декабря 2023Мир

Поляки увидели над собой черный и длинный объект с Украины

Жители Люблинского воеводства рассказали, что НЛО с Украины был черным и большим

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Жители восточной части Польши рассказали, что неизвестный объект, из-за которого президент страны Анджей Дуда созвал совещание, был черным и большим — длиной от одного до двух метров. Об этом заявила глава гмины Комарув-Осада в Люблинском воеводстве Веслава Сеньковская, передает портал onet.pl.

«Сначала была тревога, звонили телефоны. Владелец сада говорил о черном объекте, длинной около одного-двух метров, летел низко, ниже самолета. У нас нет информации о том, чтобы он упал у нас. Я нахожусь в контакте со службами», — рассказала глава муниципалитета. Также сообщается, что поляки услышали над собой громкий свист. Дальнейшее направление объекта неизвестно.

Ранее президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание с военными из-за НЛО, который вошел в польское воздушное пространство со стороны Украины. Польская сторона привела все силы в боеготовность.

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      Максим Габриелян
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