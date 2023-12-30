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00:33, 30 декабря 2023Мир

Россия отказалась давать объяснения об инциденте с ракетой в Польше

Поверенный Ордаш: РФ не будет давать объяснения об инциденте с ракетой в Польше

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш заявил, что Россия отказывается давать объяснения об инциденте с ракетой, залетевшей в воздушное пространство страны, пока не получит конкретных доказательств. Его слова приводит РИА Новости.

«Пока не будет предоставлено конкретных доказательств, мы не будем давать никаких пояснений, потому что эти обвинения голословные», — сказал дипломат.

Ордаш добавил, что Россию пытались обвинить в подобном инциденте в ноябре прошлого года, когда ракета упала на территории Польши. Позднее выяснилось, что боеприпас прилетел со стороны Украины.

Ранее стало известно, что заместитель главы польского МИД Владислав Теофил Бартошевский вызвал временного поверенного РФ и вручил ему ноту, в которой ведомство потребовало объяснить «инцидент с нарушением воздушного пространства Польши крылатой ракетой и немедленного прекращения такого типа действий».

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      Марина Совина
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