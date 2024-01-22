Украина получит от Польши оружие в кредит

Зеленский заявил, что Украина закупит оружие у Польши в кредит

Украина и Польша утвердили новую форму сотрудничества, согласно которой Киев будет закупать оружие у Варшавы в кредит. Об этом в соцсети X рассказал украинский президент Владимир Зеленский по итогам встречи с польским премьер-министром Дональдом Туском.

«Мы ценим (…) новую форму сотрудничества, направленную на крупномасштабные закупки оружия для потребностей Украины, — польский заем для Украины», — сообщил глава государства.

Кроме того, Зеленский поблагодарил Туска за непреклонную поддержку Польши и новый пакет военной поддержки. Украинский лидер также обсудил с польским премьером возможности для будущего совместного производства вооружений.

Ранее Туск заявил, что Польша и Украина договорились создать совместные оборонно-промышленные предприятия в двух странах. По его словам, их развитие станет «прибыльным для обеих сторон бизнесом». Политик прибыл в Киев с визитом 22 января.