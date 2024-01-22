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10:29, 22 января 2024Мир

Премьер-министр Польши прибыл с визитом в Киев

Reuters: премьер-министр Польши Туск прибыл с визитом в Киев
Дональд Туск

Дональд Туск. Фото: Marcin Banaszkiewicz / Fotonews / Globallookpress.com

Премьер-министр Польши Дональд Туск прибыл с визитом в Киев. Об этом сообщает агентство Reuters в понедельник, 22 января.

Также на странице канцелярии польского премьера в социальной сети X (ранее — Twitter) сообщается, что Туск встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

12 января Туск сообщил о намерении в ближайшие дни совершить визит на Украину. Он также заявил о планах согласовать визит с президентом Польши Анджеем Дудой, выразив надежду на солидарность с ним по вопросам политики на украинском направлении.

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