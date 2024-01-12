Премьер Польши посетит Украину в ближайшие дни

Премьер-министр Польши Туск сообщил о намерении в ближайшие дни посетить Украину

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о намерении в ближайшие дни посетить Украину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на польский телеканал Polsat News.

Отмечается, что Туск перед визитом планирует обсудить характер миссии с президентом Польши Анджеем Дудой. По словам премьера, он рассчитывает, чтобы польские власти в целом будут действовать солидарно в вопросах, связанных с Киевом.

Туск назвал украинский конфликт вопросом номер один для безопасности Польши. «Есть и другие вопросы, которые необходимо решить [в ходе визита в Киев], например связанные с интересами польских перевозчиков», — добавил политик.

Ранее сообщалось, что правительство Польши подписало соглашение с фермерами о блокировке границы с Украиной. Договоренности утвердили министр сельского хозяйства Чеслав Сикерский и протестующие на границе в Медыке фермеры.