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22:26, 6 января 2024Мир

Правительство Польши подписало соглашение о блокировке границы с Украиной

Кабмин Польши подписал соглашение с фермерами о блокировке границы с Украиной

Фото: Forum Forum / Reuters

Правительство Польши подписало соглашение с фермерами о блокировке границы с Украиной. Об этом сообщает телеканал Polsat.

Договоренности утвердили министр сельского хозяйства Чеслав Сикерский и протестующие на границе в Медыке фермеры. Чиновник пообещал удовлетворить все их требования — запустить субсидии на кукурузу, увеличить кредитование и сохранить сельхозналог на уровне 2023 года.

Отмечается, что после подписания соглашения акция протеста на пограничном переходе в Медыке приостанавливается на период, необходимый для внесения изменений в законодательство.

Фермеры подчеркнули, что привезут соглашение на границу к девяти часам вечера по Киеву. О том, будет ли разблокирован сегодня же пограничный пункт «Медыка - Шегини», не уточняется.

27 декабря премьер-министр Польши Дональд Туск попросил перевозчиков не блокировать границу с Украиной, в том числе перед его визитом в Киев.

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      Юлия Мискевич
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