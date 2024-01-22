Премьер Польши заявил о создании совместных с Украиной оборонных предприятий

Премьер Туск: Польша и Украина договорились о совместных оборонных предприятиях

Польша и Украина договорились создать совместные оборонно-промышленные предприятия в двух странах. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в рамках своего визита в Киев, передает РИА Новости.

«Мы также говорили, и намерены быстро завершить эти переговоры, об общих инвестициях в производстве вооружения», — заявил премьер Польши.

Туск также отметил, что развитие данных предприятий станет «прибыльным для обеих сторон бизнесом». Он добавил, что с большим удовлетворением принял слова президента Украины Владимира Зеленского о совместной работе двух стран.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск прибыл с визитом в Киев. Политик заявил о планах встретиться с Владимиром Зеленским и Денисом Шмыгалем.