Ракета три минуты летала в небе над Польшей. Варшава не сбила ее и заявила, что она была российской

Польша поднимала самолеты из-за летящей с Украины ракеты, но не смогла ее сбить

Польша была вынуждена поднять самолеты для перехвата неопознанного летающего объекта (НЛО), нарушившего воздушное пространство со стороны Украины, сообщил оперативный командующий вооруженными силами республики генерал Мачей Клиш.

Военный объяснил, что самолеты должны были сбить ракету в случае необходимости. «Но время ее нахождения на территории Польши, а также характер маневрирования сделали это невозможным», — поделился Клиш. Генерал уточнил, что ракета покинула территорию республики.

Между тем начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши Веслав Кукула заявил, что ракета была российской, хотя никаких доказательств военные не привели. Он также рассказал, что объект задержался в воздушном пространстве Польши на три минуты, успев пролететь 40 километров.

Все указывает на то, что российская ракета вторглась в воздушное пространство Польши, мы ее сопровождали на радарах, и покинула воздушное пространство Веслав Кукула начальник Генштаба Вооруженных сил Польши

Представители канцелярии президента Польши Анджея Дуды заявили, что в результате инцидента никто из жителей не пострадал, повреждений каких-либо объектов также не зафиксировано.

Фото: Globallookpress.com

Президент Польши обсудил инцидент с генсеком НАТО

Дуда провел переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом по ситуации с залетевшей на территорию страны ракетой. «Разговор касался нарушения воздушного пространства Польши. Мы с самого начала находимся в постоянном контакте с нашими союзниками», — сообщил глава кабинета польского лидера Марчин Масталерек.

В свою очередь, Столтенберг заверил, что альянс выражает солидарность со своим «ценным союзником» и внимательно следит за ситуацией. «НАТО сохраняет бдительность», — написал он.

Польша привела все военные силы в боеготовность

Как сообщил пресс-секретарь Оперативного командования польских вооруженных сил Яцек Горышевский «все процедуры, которые могло предпринять Оперативное командование, были предприняты», безопасность в воздушном пространстве Польши была обеспечена.

Президент Дуда созвал в штаб-квартире Бюро национальной безопасности совещание, на котором присутствовали глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, начальник Генерального штаба генерал Кукула и оперативный командующий вооруженными силами генерал-майор Мачей Клиш.

В свою очередь, польский генерал Леон Коморницкий подчеркнул, что воздушное пространство Польши подверглось агрессии, что нельзя недооценивать, тривиализировать, подчеркнул он. Генерал также раскритиковал недостаточную, на его взгляд, реакцию на произошедшее. «Налицо полное отсутствие трезвого, солдатского взгляда и оценки ситуации», — высказался военный.