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18:26, 29 декабря 2023Мир

Президент Польши обратился к НАТО по вопросу залетевшей с Украины ракеты

Президент Польши провел переговоры с генсеком НАТО по залетевшей в страну ракете

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Президент Польши Анджей Дуда провел переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом по ситуации с залетевшей на территорию страны со стороны Украины ракете. Об этом в пятницу, 29 декабря, сообщил глава кабинета польского лидера Марчин Масталерек в социальной сети X (бывший Twitter), передает РИА Новости.

«Разговор касался нарушения воздушного пространства Польши. Мы с самого начала находимся в постоянном контакте с нашими союзниками», — указал в публикации Масталерек.

Ранее 29 декабря в Польше сообщили, что на территорию страны с Украины прилетел неопознанный летающий объект.

В связи с нарушением воздушного пространства страны президент Дуда созвал срочное совещание с военными. Польша привела все военные силы в боеготовность и подняла самолеты для перехвата залетевшей с Украины ракеты. Сообщалось, что ликвидация объекта не потребовалась, так как ракета покинула территорию республики.

После этого Польша без доказательств обвинила Россию в нарушении воздушного пространства, заявив, что в страну вторглась именно российская ракета.

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      Анастасия Алимпиева
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