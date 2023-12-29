Президент Польши обратился к НАТО по вопросу залетевшей с Украины ракеты

Президент Польши провел переговоры с генсеком НАТО по залетевшей в страну ракете

Президент Польши Анджей Дуда провел переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом по ситуации с залетевшей на территорию страны со стороны Украины ракете. Об этом в пятницу, 29 декабря, сообщил глава кабинета польского лидера Марчин Масталерек в социальной сети X (бывший Twitter), передает РИА Новости.

«Разговор касался нарушения воздушного пространства Польши. Мы с самого начала находимся в постоянном контакте с нашими союзниками», — указал в публикации Масталерек.

Ранее 29 декабря в Польше сообщили, что на территорию страны с Украины прилетел неопознанный летающий объект.

В связи с нарушением воздушного пространства страны президент Дуда созвал срочное совещание с военными. Польша привела все военные силы в боеготовность и подняла самолеты для перехвата залетевшей с Украины ракеты. Сообщалось, что ликвидация объекта не потребовалась, так как ракета покинула территорию республики.

После этого Польша без доказательств обвинила Россию в нарушении воздушного пространства, заявив, что в страну вторглась именно российская ракета.

