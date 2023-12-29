НЛО с Украины вошел в воздушное пространство Польши

В Польше заявили о появлении неопознанного летающего объекта с Украины

Неопознанный летающий объект (НЛО) со стороны Украины вошел в польское воздушное пространство. Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования Вооруженных сил Польши в соцсети X (бывший Twitter).

«Утром неопознанный летающий объект вошел в воздушное пространство Республики Польша со стороны Украины и с момента пересечения границы до исчезновения сигнала наблюдался радарами ПВО», — указали в канцелярии.

15 ноября 2022 года украинская ракета упала в районе польской деревни Пшеводув неподалеку от общей границы. Снаряд попал в зерносушилку. Польские власти тогда экстренно созвали заседание Совета национальной безопасности и обороны.