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13:06, 29 декабря 2023Мир

НЛО с Украины вошел в воздушное пространство Польши

В Польше заявили о появлении неопознанного летающего объекта с Украины

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Неопознанный летающий объект (НЛО) со стороны Украины вошел в польское воздушное пространство. Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования Вооруженных сил Польши в соцсети X (бывший Twitter).

«Утром неопознанный летающий объект вошел в воздушное пространство Республики Польша со стороны Украины и с момента пересечения границы до исчезновения сигнала наблюдался радарами ПВО», — указали в канцелярии.

15 ноября 2022 года украинская ракета упала в районе польской деревни Пшеводув неподалеку от общей границы. Снаряд попал в зерносушилку. Польские власти тогда экстренно созвали заседание Совета национальной безопасности и обороны.

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      Глеб Бажуткин
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