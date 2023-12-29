Польша подняла самолеты для перехвата залетевшей с Украины ракеты

Генерал Клиш: Польша поднимала самолеты на перехват залетевшей с Украины ракеты

Польша поднимала самолеты, чтобы перехватить залетевшую с Украины ракету. Об этом рассказал оперативный командующий вооруженными силами республики генерал Мачей Клиш, передает РИА Новости.

«Мы направили силы, самолеты, которые должны были ее перехватить и в случае необходимости сбить. Но время ее нахождения на территории Польши, а также характер маневрирования сделали это невозможным», — заявил он. По словам генерала, ракета покинула территорию республики.

В связи с нарушением воздушного пространства президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание с военными в связи с обнаружением неопознанного летающего объекта, проникшего в польское воздушное пространство со стороны Украины. Польша привела все военные силы в боеготовность.

Позднее начальник Генштаба вооруженных сил республики генерал Веслав Кукула заявил, что нарушивший воздушное пространство Польши объект якобы был российской ракетой. Каких-либо доказательств этого представлено не было.

