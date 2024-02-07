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09:37, 7 февраля 2024Мир

Польша подняла самолеты «из-за активности российской авиации»

Польша подняла самолеты, сославшись на «активность российской авиации»

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польское командование подняло самолеты, сославшись на «активность российской авиации» как оперативную причину. Об этом заявило оперативное командование Вооруженных сил Польши в социальной сети X (бывший Твиттер).

«Информируем о том, что наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации. Предупреждаем, что активирована польская и союзная авиация, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны», — рассказали представители командования.

В последний раз Варшава прибегала к подобной практике 23 января. В качестве причины власти страны сослались на ракетные удары по Украине. Польское командование отмечало, что «остается готовым к обеспечению безопасности польского воздушного пространства».

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      Максим Габриелян
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