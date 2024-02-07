Польша подняла самолеты «из-за активности российской авиации»

Польша подняла самолеты, сославшись на «активность российской авиации»

Польское командование подняло самолеты, сославшись на «активность российской авиации» как оперативную причину. Об этом заявило оперативное командование Вооруженных сил Польши в социальной сети X (бывший Твиттер).

«Информируем о том, что наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации. Предупреждаем, что активирована польская и союзная авиация, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны», — рассказали представители командования.

В последний раз Варшава прибегала к подобной практике 23 января. В качестве причины власти страны сослались на ракетные удары по Украине. Польское командование отмечало, что «остается готовым к обеспечению безопасности польского воздушного пространства».