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11:28, 7 февраля 2024Бывший СССР

На Украине оказались частично обесточены несколько городов

Минэнерго Украины: Киев, Николаев и Харьков оказались частично обесточены

Фото: Thomas Peter / Reuters

Киев, Харьков и Николаев оказались частично обесточены из-за повреждений, полученных в результате ракетных ударов. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

Отмечается, что без электричества остались 19,4 тысячи потребителей в Днепровском и Деснянском районах столицы, около тысячи абонентов в Харькове и 220 энергопотребителей в Николаеве. В ведомстве добавили, что восстановить электроснабжение планируется в течение дня.

Ранее сообщалось о взрывах в ряде городов и регионов Украины. В частности, они прозвучали в Киеве, Харькове, Николаеве, а также в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях. Кроме того, по всей республике была объявлена воздушная тревога.

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      Алевтина Запольская
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