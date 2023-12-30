В США раскрыли слабое место украинской ПВО

Forbes: украинские ПВО не могут достать до российских бомбардировщиков Ту-22М3

Украинские средства противовоздушной обороны (ПВО) не могут достать до российских бомбардировщиков Ту-22М3, которые оснащены ракетами X22/32. Об этом написал военный обозреватель Forbes Дэвид Экс.

Эксперт из США заявил, что Украина обладает одной зенитно-ракетной системой, которая в теории могла бы поразить российские ракетоносцы. Он уточнил, что имеет в виду советский комплекс С-200. Однако и он не всегда способен достать до российских Ту-22М3.

«Проблема для украинских командующих ПВО заключается в том, что все российские бомбардировщики запускают крылатые ракеты, дальность действия которых может превышать 200 миль (321 километр — прим. "Ленты.ру"). Стандартная ударная ракета Ту-22М3 Х-22/32, имеет дальность действия более 500 миль (804 километров — прим. "Ленты.ру")», — объяснил Экс.

Ранее 29 декабря спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВС ВСУ) Юрий Игнат заявил, что республика не сбила ни одной российской ракеты X-22 с начала военного конфликта. По его словам, Москва использовала уже более 300 таких снарядов.