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13:22, 7 февраля 2024Россия

Российские войска нанесли групповой удар по военным предприятиям Украины

Минобороны России отчиталось о групповом ударе по предприятиям ВПК Украины

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские войска нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Сегодня утром Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины», — говорится в сообщении.

Там отметили, что предприятия занимались производством безэкипажных катеров, ракет, используемых реактивными системами залпового огня, взрывчатых веществ и береговых ракетных комплексов. В оборонном ведомстве добавили, что цель удара была достигнута, а все объекты поражены.

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