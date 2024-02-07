Российские войска нанесли групповой удар по военным предприятиям Украины

Минобороны России отчиталось о групповом ударе по предприятиям ВПК Украины

Российские войска нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Сегодня утром Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины», — говорится в сообщении.

Там отметили, что предприятия занимались производством безэкипажных катеров, ракет, используемых реактивными системами залпового огня, взрывчатых веществ и береговых ракетных комплексов. В оборонном ведомстве добавили, что цель удара была достигнута, а все объекты поражены.

Ранее стало известно, что Воздушно-космические силы России (ВКС РФ) и артиллерия на южнодонецком направлении нанесли удары по 1-й президентской бригаде — подразделению нацгвардии Украины, а также по двум бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.