Минобороны: ВКС РФ и артиллерия ударили по 1-й президентской бригаде Украины

Воздушно-космические силы России (ВКС РФ) и артиллерия нанесли на южнодонецком направлении удары по 1-й президентской бригаде — подразделению нацгвардии Украины, а также по двум бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом передает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-центра группировки «Восток» Александра Гордеева.

Представитель Минобороны подчеркнул, что подразделения «Востока» по-прежнему выполняют боевые задачи на южнодонецком направлении.

«Ударами бомбардировочной авиации и огнем артиллерии поражены опорные пункты и места скопления живой силы 1-й бригады президента Украины, 58-й мотопехотной и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах Урожайного, Угледара и Доброполья», — уточнил военный.

За сутки российские солдаты также сорвали три попытки ВСУ осуществить ротацию в районе Старомайорского.

Ранее Минобороны заявило о срыве попыток ВСУ укрепить свои позиции у Ровнополя на южнодонецком направлении. Об этом также сообщил Александр Гордеев.