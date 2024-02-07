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07:53, 7 февраля 2024Россия

Российские военные атаковали президентскую бригаду нацгвардии Украины

Минобороны: ВКС РФ и артиллерия ударили по 1-й президентской бригаде Украины
СюжетМинобороны:

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Воздушно-космические силы России (ВКС РФ) и артиллерия нанесли на южнодонецком направлении удары по 1-й президентской бригаде — подразделению нацгвардии Украины, а также по двум бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом передает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-центра группировки «Восток» Александра Гордеева.

Представитель Минобороны подчеркнул, что подразделения «Востока» по-прежнему выполняют боевые задачи на южнодонецком направлении.

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«Ударами бомбардировочной авиации и огнем артиллерии поражены опорные пункты и места скопления живой силы 1-й бригады президента Украины, 58-й мотопехотной и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах Урожайного, Угледара и Доброполья», — уточнил военный.

За сутки российские солдаты также сорвали три попытки ВСУ осуществить ротацию в районе Старомайорского.

Ранее Минобороны заявило о срыве попыток ВСУ укрепить свои позиции у Ровнополя на южнодонецком направлении. Об этом также сообщил Александр Гордеев.

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      Марина Совина
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