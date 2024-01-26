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07:53, 26 января 2024Россия

Минобороны заявило о срыве попыток ВСУ укрепить свои позиции у Ровнополя

МО: сорваны попытки ВСУ укрепить позиции у Ровнополя на южнодонецком направлении
СюжетМинобороны:

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российские военнослужащие сорвали попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) укрепить свои позиции на южнодонецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев, его цитирует РИА Новости.

«В течение суток сорваны четыре попытки усиления противником передовых позиций в районах Старомайорского и Ровнополя», — отчитались в Минобороны.

Российские военнослужащие бомбардировочной авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами поразили пункты временной дислокации противника и его опорные пункты. Помимо этого, под удар попали пункты управления беспилотной авиацией и грузовой автомобиль с боеприпасами.

Ранее в оборонном ведомстве также отчитались о поражении пункта управления дронами на правом берегу Днепра. Удар по объекту противника нанесли гаубицы воздушно-десантных войск из состава группировки «Днепр».

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      Анастасия Шейкина
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