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15:01, 30 марта 2024Бывший СССР

Стало известно об ударе по аэродрому ВСУ в Николаевской области

Подполье: ВС РФ ударили по аэродрому и военной части ВСУ в Николаевской области

Фото: РИА Новости

Российские войска ударили по Мартыновскому аэродрому и военной части Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«В 13:50 были нанесены удары по Мартыновскому аэродрому в Николаевской области. Сегодня у аэродрома фиксировалась активность авиации, взлетал самолет, садился, опять взлетал. Сделал залп одной ракетой, сел, после чего прилетело», — сказал он.

При этом, Лебедев добавил, что точных данных о повреждении самолета нет. Однако после удара его не слышно. Кроме того, российские силы нанесли другой удар в 12:20 по военной части, которая находится в стороне Бугских высот, отметил координатор подполья. По его словам, произошло около трех прилетов. Под ударом оказался личный состав ВСУ и тяжелая техника, уточнил он.

Ранее, Вооруженные силы России поразили украинскую систему противовоздушной обороны (ПВО) в Чугуевском районе Харьковской области. До этого, сообщалось, что в результате ударов по военной инфраструктуре ВСУ в Харькове была ранена одна из «важных персон».

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      Кристина Есикова
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