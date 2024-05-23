Уничтожение истребителя ВСУ на аэродроме сняли на видео

Удар по МиГ-29 ВСУ на аэродроме Авиаторское в Днепропетровске попал на видео

Истребитель МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ) был уничтожен на аэродроме Авиаторское подконтрольного Киеву Днепропетровска. Об этом сообщил Telegram-канал Figtherbomber.

Он продемонстрировал видео, на котором виден стоящий на земле истребитель, а на следующих кадрах на том же месте уже стоит столб дыма.

Ранее украинские СМИ сообщили, что в зоне проведения специальной военной операции (СВО) ликвидирован летчик Воздушных сил Украины Денис Василюк. Его Су-27 был сбит в ходе воздушного боя. Победу записал на свой счет истребитель Воздушно-космических сил (ВКС) России.