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20:40, 18 мая 2024Бывший СССР

В зоне СВО ликвидировали одного из лучших украинских летчиков

Военкор Поддубный: в зоне СВО ликвидирован украинский летчик Денис Василюк

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) ликвидирован летчик Воздушных сил Украины Денис Василюк. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

«В зоне СВО ликвидирован летчик ВС Украины, подполковник Денис Василюк. Василюк считался одним из лучших украинских летчиков, служил в 831-й бригаде тактической авиации ВСУ», — написал Поддубный.

Военкор добавил, что Су-27 Василюка был сбит в ходе воздушного боя. Это сделал истребитель Воздушно-космических сил России.

Тем временем младший сержант Александр Чучунков, действующий в составе артиллерийского расчета, помог сорвать попытку наступления Вооруженных сил Украины на одном из важных тактических рубежей. Благодаря ему было ликвидировано 40 военнослужащих противника.

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      Олег Давыдов
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