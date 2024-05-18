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03:30, 18 мая 2024Россия

Младший сержант сорвал наступление ВСУ ликвидацией 40 военнослужащих

МО РФ: младший сержант Чунчуков сорвал наступление ВСУ, поразив 40 солдат

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Младший сержант Александр Чучунков, действующий в составе артиллерийского расчета, помог сорвать попытку наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на одном из важных тактических рубежей. Благодаря ему было ликвидировано 40 военнослужащих противника, сообщило Минобороны РФ, передает ТАСС.

Артиллерийскому расчету доверили атаковать место скопления украинских солдат, которое заранее обнаружил беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВС России. Украинская сторона открыла ответный огонь, один из снарядов разорвался близко к позициям российских артиллеристов и повредил прицельное приспособление.

«Несмотря на продолжающийся обстрел, гвардии младший сержант Чунчуков оперативно добрался до места хранения ремонтного комплекта и заменил поврежденную деталь, что позволило продолжить ведение прицельного огня по противнику», — заявили в МО РФ.

В результате боевого столкновения ВСУ потеряли до 40 военных и три единицы автомобильного транспорта, а попытка украинского наступления сорвалась.

Ранее сообщалось, что поражения ВСУ в боях под Харьковом обострили политическую ситуацию в стране. Также было выдвинуто предположение, что эта ситуация подтолкнет Киев к мирным переговорам.

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