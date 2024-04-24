Стало известно об ударе по аэродрому ВСУ в Полтавской области Украины

Подполье: российские военные нанесли удар по аэродрому ВСУ в Кременчуге

Российские военные нанесли ракетный удар по аэродрому Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Кременчуге Полтавской области. Об этом стало известно из сообщения координатора российского подполья в Николаеве Сергея Лебедева, передает РИА Новости.

«Прилет в город Кременчуг. Сообщения разнятся, но направление с точки места наблюдения одно и тоже. Есть те, кто пишут, что прилетело в аэродром, в место, где находится тренажерное здание для вертолетчиков, казармы, столовая», — передаются в публикации слова партизана.

Он добавил, что, возможно, в результате атаки был поражен нефтеперерабатывающий завод, а не аэродром, но отметил, что в настоящий момент эта версия является менее приоритетной.

Ранее стало известно об ударе российских войск по военной части ВСУ в Одессе. По словам Лебедева, местные жители сообщали о нескольких мощных прилетах.