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05:49, 5 мая 2024Россия

Российские истребители не позволили украинской авиации взлететь с аэродромов

Минобороны: Су-30СМ не позволили авиации ВСУ взлететь с аэродромов базирования

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress

Российские многоцелевые истребители Су-30СМ во время патрулирования в зоне специальной военной операции (СВО) не позволили авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ) подняться в воздух с аэродромов базирования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

«Экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ», — отметили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что российские истребители не оставляют авиации ВСУ возможности взлететь, так как экипажи Су-30СМ сразу находят цели и уничтожают их.

Ранее Вооруженные силы (ВС) России совершили массированную атаку на несколько областей Украины. Удары наносили гиперзвуковыми «Кинжалами» и крылатыми ракетами, которые заставили противника забеспокоиться из-за странной смены курса.

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      Маргарита Пименова
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