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13:09, 28 мая 2024Россия

Российские средства ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29

Минобороны России заявило об уничтожении силами ПВО истребителя МиГ-29 ВСУ
СюжетМинобороны:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в зоне специальной военной операции (СВО) истребитель МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в Минобороны России.

В ведомстве добавили, что системой ПВО также сбиты произведенные в США тактическая ракета ATACMS и реактивный снаряд HIMARS, семь французских управляемых авиационных бомб Hammer и 39 беспилотников ВСУ.

Днем ранее сообщалось, что российские военные ударами трех зенитных ракет С-400 сбили над городом Волчанском в Харьковской области украинский МиГ-29, летевший в сторону Донецкой народной республики (ДНР). Предварительно, пилоты не выжили. Также выяснилось, что сбитый истребитель сопровождал и второй военный самолет ВСУ, однако ему удалось улететь.

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Еще один МиГ-29 российские войска уничтожили на аэродроме Авиаторское подконтрольного Киеву Днепропетровска. 23 мая в сети появились кадры, на которых видно стоящий на земле истребитель, а затем столб дыма на том же месте.

Как рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, сейчас Украина располагает примерно десятью истребителями МиГ. Однако он подчеркнул, что это число может быть больше.

ЖЗЛ
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