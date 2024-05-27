Российские военные сбили МиГ-29 ВСУ под Волчанском. По самолету ударил комплекс С-400

Комплекс ПВО С-400 из Белгородской области сбил самолет ВСУ над Волчанском

Российские военные сбили МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ) над городом Волчанском в Харьковской области. По самолету ударила система противовоздушной обороны (ПВО) в Белгородской области.

Уточняется, что отработали три зенитные ракеты С-400. После удара ПВО южнее Волчанска был виден дым.

По информации Mash, предварительно пилоты не выжили. Как уточняет канал, самолет летел не один. Из Полтавской области в сторону Донецкой народной республики (ДНР) направлялся и второй военный борт, но ему удалось улететь.

У ВСУ могло остаться около десяти самолетов МиГ

Военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что после уничтожения истребителя под Волчанском у ВСУ осталось около десяти МиГ. Однако число таких самолетов на счету Украины может быть больше, предположил он.

«МиГ у них немного, но есть. Я думаю, что еще десяток, может быть, и поболее. Они берегут сейчас самолеты. МиГ-29 — это легкий истребитель. Я думаю, что им за это время перебросили все МиГ, которые были вокруг. Поэтому они у них еще есть», — сказал эксперт.

Фото: Sergey Popsuevich / Globallookpress.com

Ранее уничтожение истребителя ВСУ на аэродроме попало на видео

Ранее в мае в сети появилось видео уничтожения истребителя ВСУ на аэродроме Авиаторское Днепропетровской области. В начале записи видно, как на земле стоит МиГ-29, а на следующих кадрах в том же месте заметен только столб дыма.

Telegram-канал «Военкоры русской весны» уточняет, что для удара российские военные использовали ракету «Искандер-М». Контроль осуществлял разведывательный беспилотник «Орлан-10».