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16:01, 27 мая 2024Бывший СССР

Российские средства ПВО сбили украинский самолет над Волчанском

В Белгородской области система С-400 сбила самолет ВСУ МиГ-29 под Волчанском
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Белгородской области система противовоздушной обороны (ПВО) сбила самолет МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ) над городом Волчанском в Харьковской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации канала, отработали три зенитные ракеты С-400. Южнее города Волчанска виден дым.

Ранее Министерство обороны РФ заявило, что военнослужащие группировки войск «Север» продвигаются в глубину обороны ВСУ. В населенных пунктах Липцы, Волчанск и Русские Тишки под Харьковом войска Украины понесли потери в технике и живой силе.

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