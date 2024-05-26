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13:30, 26 мая 2024Россия

Минобороны привело новые подробности о ситуации в Харьковской области

МО РФ: ВС России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в Липцах и Волчанске

Фото: РИА Новости

Подразделения группировки войск «Север» продолжают продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили журналистам в воскресенье, 26 мая, в Минобороны России (МО РФ).

По данным оборонного ведомства, живой силе и технике 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны нанесено поражение в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск и Русские тишки в Харьковской области.

В этот же день стало известно, что Российская армия взяла под контроль село Берестовое в Харьковской области. Сообщается также, что в районе населенного пункта Стельмаховка в Луганской народной республике формированиям 77-й аэромобильной бригаде ВСУ нанесено поражение. Украинские войска потеряли порядка 285 военнослужащих в этом районе.

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      Анастасия Алимпиева
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