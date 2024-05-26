Российские войска взяли под контроль село в Харьковской области

Минобороны: ВС РФ взяли под контроль село Берестовое в Харьковской области

Минобороны РФ сообщило в воскресенье, что в ходе СВО подразделения группировки войск «Запад» взяли под контроль село Берестовое в Харьковской области.

Кроме того, эти же подразделения за последние сутки нанесли поражение формированиям 77-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Стельмаховка в ЛНР.

Утверждается, что в этом районе ВСУ потеряли до 285 военнослужащих, а также ряд военной техники, среди которой две американские гаубицы.

Накануне, 25 мая, стало известно, что подразделения группировки войск «Центр» ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Архангельское в Донецкой народной республике.