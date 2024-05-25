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13:08, 25 мая 2024Россия

Российские войска взяли под контроль еще одно село в ДНР

МО: ВС России взяли под контроль село Архангельское в ДНР

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил России (ВС РФ) в результате успешных боевых действий взяли под контроль населенный пункт Архангельское в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Кроме того, по данным ведомства, ВС РФ нанесли поражение формированиям 24-й, 100-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад армии Украины, 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоселовка первая, Яснобородовка, Зеленое поле, Торецк и Константиновка в ДНР.

Также в Минобороны рассказали, что российскими военными были отражены три контратаки штурмовых групп 142-й, 144-й пехотных, 47-й механизированной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Шумы, Нетайлово и Соловьево. «Потери противника составили до 410 военнослужащих», — заявили в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что в ДНР солдаты ВСУ вынуждены бежать из-за наступающей Российской армии. В статье Al Mayadeen отмечается, что вынужденное бегство украинских военных связано с отсутствием оборонительных сооружений, которые должны были быть построены.

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      Екатерина Подвигина
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