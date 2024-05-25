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11:13, 25 мая 2024Интернет и СМИ

Российская армия вынудила солдат ВСУ бежать

Наступающие в ДНР российские военные вынудили солдат ВСУ бежать

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Донецкой народной республике (ДНР) солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) вынуждены бежать из-за наступающей Российской армии. Об этом пишет Al Mayadeen.

«Подразделения ВСУ бегут от наступающих российских войск, как это произошло во время битвы за Очеретино в ДНР», — говорится в статье. Авторы также сравнивают нынешнюю ситуацию в регионе со взятием Бахмута.

Отмечается, что вынужденное бегство военных ВСУ связано с отсутствием оборонительных сооружений, которые должны были быть построены. Однако никакой сложной системы фортификаций, которую обещали украинские политики и которую показывают по местному телевидению, на самом деле не существует. Авторы статьи связывают это с коррупцией.

«Получается, что многие средства, выделенные на строительство линий обороны Украины, были разворованы или иным образом присвоены», — пишет издание.

Об освобождении Очеретино в ДНР Минобороны России сообщило 5 мая. Населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Центр».

Потеря Очеретино чревата для украинских властей тяжелыми военными и политическими последствиями. По словам директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, после освобождения Очеретино Российская армия получит возможность выйти к границам ДНР и оказаться в Днепропетровской области Украины.

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      Алиса Дмитриева
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