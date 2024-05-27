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16:34, 27 мая 2024Наука и техника

Названо число оставшихся у ВСУ после уничтожения над Волчанском самолетов МиГ

Военный эксперт Дандыкин: у ВСУ есть еще десяток истребителей МиГ

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

У Вооруженных сил Украины есть еще десяток, а может быть, и больше истребителей МиГ, считает военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. О количестве уничтоженных ранее Вооруженными силами России самолетов у ВСУ он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«МиГ у них немного, но есть. Я думаю, что еще десяток, может быть и поболее. Они берегут сейчас самолеты. МиГ-29 — это легкий истребитель. Я думаю, что им за это время перебросили все МиГ, которые были вокруг. Поэтому они у них еще есть», — сказал Дандыкин.

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Ранее в Белгородской области система противовоздушной обороны сбила самолет МиГ-29 над городом Волчанском в Харьковской области. По информации Telegram-канала Mash, отработали три зенитные ракеты С-400.

Также стало известно, что МиГ-29 был уничтожен на аэродроме Авиаторское подконтрольного Киеву Днепропетровска. Telegram-канал «Военкоры русской весны» уточняет, что для удара российские военные использовали ракету «Искандер-М». Контроль осуществлял разведывательный беспилотник «Орлан-10».

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