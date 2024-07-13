«Искандер» ударил по стоянке украинского ж/д эшелона в Харьковской области

Минобороны: «Искандер» ударил по стоянке украинского ж/д эшелона в селе Буды

Расчет «Искандер-М» ударил по месту стоянки железнодорожного (ж/д) эшелона 53-й омбр с боеприпасами в селе Буды Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Отмечается, что в результате атаки были уничтожены 20 единиц техники, в том числе три боевых машины пехоты (БМП) «Мардер» и до 120 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Огонь корректировали с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Орлан-10».

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал о сильном взрыве в ночь на 13 июля на военном объекте в пригороде Полтавы. Он уточнил, что взрыв прогремел в районе аэродрома, после чего в сторону объекта направились машины скорой помощи.