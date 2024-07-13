Подпольщик Лебедев сообщил о сильном взрыве на военном объекте в пригороде Полтавы

Сильный взрыв прогремел прошедшей ночью на военном объекте в пригороде украинской Полтавы в районе аэродрома. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, пишет РИА Новости.
«Сопротивление сообщает, что в 0:40 со стороны аэродрома был слышен сильный взрыв... Территория не только аэродрома, но и прилегающая к нему, ограждена блокпостами, подробности выяснить сложно», — отметил он.
Кроме того, Лебедев уточнил, что спустя 20 минут в сторону аэродрома направились машины скорой помощи.
Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры удара по аэродрому Вооруженных сил Украины Долгинцево в Днепропетровской области. На снятом разведывательным беспилотником ролике видно, как стоящая авиатехника оказывается охвачена взрывом. Уточняется, что удар был нанесен тактической ракетой «Искандер».
В свою очередь, военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что Вооруженные силы РФ бьют по аэродромам Вооруженных сил Украины для недопущения поставок украинской армии западных истребителей F-16.