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14:19, 4 июля 2024Бывший СССР

Раскрыто главное последствие ударов ВС РФ по украинским аэродромам

Полковник Матвийчук: ВС РФ бьют по аэродромам ВСУ для недопущения поставок F-16

Фото: Bo Amstrup / Reuters

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что Вооруженные силы (ВС) РФ бьют по аэродромам Вооруженных сил Украины (ВСУ) для недопущения поставок украинской армии западных истребителей F-16. Главное последствие нанесения ударов по военной авиационной инфраструктуре Матвийчук раскрыл в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее Минобороны России опубликовало кадры удара по аэродрому Вооруженных сил Украины (ВСУ) Долгинцево в Днепропетровской области. На снятом разведывательным беспилотником ролике видно, как стоящая авиатехника оказывается охвачена взрывом. Уточняется, что удар был нанесен тактической ракетой «Искандер».

«В последние идут удары по аэродромным инфраструктурам — Миргород, Полтава, сейчас вот Долгинцево. Я полагаю, что это те аэродромы, которые могут быть подготовлены для приема западных самолетов типа F-16. Уничтожение взлетно-посадочных полос, аэродромов, особенно средств навигации, нужны для предотвращения поставок этих самолетов на территории Украины. Техника, которая была уничтожена, — это техника, модернизированная и переоборудованная для запуска ракет высокой дальности типа SCAPL, Storm Shadow», — сказал Матвийчук.

Утилизация этих аэродромов нужна, чтобы не дать Украине возможность развернуть во всю силу самолеты F-16. Сейчас Украине придется искать другие аэродромы: возможно, в Молдавии или Румынии

Анатолий Матвийчуквоенный эксперт, полковник в отставке

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения вертолета Ми-24 Вооруженных сил Украины. Отмечалось, что удар был нанесен оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по аэродрому Полтава. Помимо вертолета были уничтожены автомобили инженерной авиационной службы.

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До этого военного ведомство заявляло об уничтожении пяти украинских Су-27, еще два истребителя оказались повреждены. Уточняется, что цели были поражены на аэродроме Миргород в Полтавской области. Удары также были нанесли расчеты комплексами «Искандер-М».

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      Кирилл Садовский
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