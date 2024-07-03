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13:05, 3 июля 2024Бывший СССР

Минобороны показало кадры уничтожения вертолета Ми-24 ВСУ

Минобороны показало кадры уничтожения вертолета ВСУ с помощью «Искандера»
СюжетМинобороны

Министерство обороны Российской Федерации показало кадры уничтожения вертолета Ми-24 Вооруженных сил Украины (ВСУ), видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что удар был нанесен оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по аэродрому Полтава. Помимо вертолета были уничтожены автомобили инженерной авиационной службы.

Ранее Минобороны заявило об уничтожении пяти украинских Су-27, еще два истребителя оказались повреждены. Уточняется, что цели были поражены на аэродроме Миргород в Полтавской области. Удары нанесли расчеты оперативно-тактических комплексов «Искандер-М».

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      Валентин Карант
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