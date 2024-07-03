Минобороны показало кадры уничтожения вертолета Ми-24 ВСУ

Минобороны показало кадры уничтожения вертолета ВСУ с помощью «Искандера»

Министерство обороны Российской Федерации показало кадры уничтожения вертолета Ми-24 Вооруженных сил Украины (ВСУ), видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что удар был нанесен оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по аэродрому Полтава. Помимо вертолета были уничтожены автомобили инженерной авиационной службы.

Ранее Минобороны заявило об уничтожении пяти украинских Су-27, еще два истребителя оказались повреждены. Уточняется, что цели были поражены на аэродроме Миргород в Полтавской области. Удары нанесли расчеты оперативно-тактических комплексов «Искандер-М».