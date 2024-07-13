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15:06, 13 июля 2024Бывший СССР

Стало известно об уничтожении командного пункта ВСУ в Херсоне

«Русский Херсон»: российские военные уничтожили командный пункт ВСУ в Херсоне

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные уничтожили командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также несколько военных объектов в Херсоне. Об этом заявила организация подполья «Русский Херсон» в своем Telegram-канале.

«Благодаря информации от сочувствующих военнослужащих в ВСУ мы получили координаты командного пункта в Херсоне. Удар по нему уничтожил сам командный пункт и как минимум десять нацистских боевиков», — заявил подпольщик в опубликованном на канале видео.

Отмечается, что по координатам подпольщиков были уничтожены склад с материальными средствами, семь пунктов управления БПЛА, командный пункт, артиллерийское орудие и миномет.

«Нам известно, что на территории психиатрической больницы периодически располагаются боевики ВСУ. А в Чернобаевке и Высунцах нацисты, подыскивая места для размещения, попутно занимаются мародерством», — также говорится в сообщении организации.

Ранее в «Русском Херсоне» рассказали, что ВСУ привлекают браконьеров в попытках переправиться через Днепр. Так, командование украинской армии прибегает к их помощи для организации вылазок на левый берег Днепра и переправы через днепровские плавни.

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      Екатерина Подвигина
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