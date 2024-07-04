Стало известно о привлечении ВСУ браконьеров для переправы через Днепр

«Русский Херсон»: ВСУ привлекают браконьеров для переправы через Днепр

Вооруженные силы Украины (ВСУ) привлекают браконьеров в попытках переправиться через Днепр. Об этом заявила организация подполья «Русский Херсон» в своем Telegram-канале.

В подполье сообщили о выявлении мест дислокации ВСУ и перемещений украинских военных по территории Херсонской области. Отмечается, что командование ВСУ привлекает местных браконьеров для организации вылазок на левый берег Днепра и переправы через днепровские плавни.

«Перед нами будет стоять задача уничтожения этих предателей в полном соответствии с законами войны», — подчеркнули подпольщики.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о скоплении сил ВСУ в Херсоне. По его информации, украинские войска накапливают ресурсы в городе, выселяя жителей из домов на побережье Днепра.