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18:33, 4 июля 2024Бывший СССР

Стало известно о привлечении ВСУ браконьеров для переправы через Днепр

«Русский Херсон»: ВСУ привлекают браконьеров для переправы через Днепр

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) привлекают браконьеров в попытках переправиться через Днепр. Об этом заявила организация подполья «Русский Херсон» в своем Telegram-канале.

В подполье сообщили о выявлении мест дислокации ВСУ и перемещений украинских военных по территории Херсонской области. Отмечается, что командование ВСУ привлекает местных браконьеров для организации вылазок на левый берег Днепра и переправы через днепровские плавни.

«Перед нами будет стоять задача уничтожения этих предателей в полном соответствии с законами войны», — подчеркнули подпольщики.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о скоплении сил ВСУ в Херсоне. По его информации, украинские войска накапливают ресурсы в городе, выселяя жителей из домов на побережье Днепра.

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