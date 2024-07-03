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13:00, 3 июля 2024Бывший СССР

Подполье сообщило о скоплении сил ВСУ в Херсоне

Лебедев: ВСУ накапливают силы в Херсоне, военные выселяют жителей из домов

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) накапливают ресурсы в Херсоне, выселяя жителей из домов на побережье Днепра. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, цитирует РИА Новости.

Он отметил, что два года назад в населенный пункт Коблев начали свозить мобилизованных украинцев, которых затем распределяют по подразделениям. Согласно его данным, в направлении Херсонской области передвигают большие скопления техники и личного состава ВСУ.

«Жители прибрежной зоны с правой стороны Днепра уже откровенно жалуются на засилье военных. В Токаревке, Великой Александровке и Антоновке недавно были конфликты», — сообщил Лебедев.

Ранее Лебедев сообщил, что ВС РФ ударили по складу ВСУ, расположенному на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Как уточнялось, складское помещение находилось в селе Малиновка. В том же населенном пункте была поражена хозяйственная постройка.

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      Кристина Есикова
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