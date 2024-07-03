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11:28, 3 июля 2024Бывший СССР

ВС России нанесли удар по месту запуска дронов и складу ВСУ в Запорожской области

Лебедев: ВС России нанесли удар по месту запуска дронов и складу ВСУ в Малиновке

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные нанесли удар по складу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, склад ВСУ находился в селе Малиновка. В том же населенном пункте армия России поразила хозяйственное помещение, которое украинские военнослужащие использовали как место для запуска дронов.

«Вначале был авиационный удар, потом остатки разбегающихся бандеровцев накрыли из РСЗО (реактивных систем залпового огня — прим. «Ленты.ру»). Через некоторое время по Малиновке прилетели дроны, поражая технику и артиллерийские установки вместе с расчетом. В завершение были нанесены несколько серий артиллерийских ударов», — заявил представитель пророссийского подполья.

Ранее Лебедев сообщал об ударах армии России по складу ВСУ в Харькове. По информации подполья, на его базе украинские военные хранили боекомплекты, производили дроны и ремонтировали технику.

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      Екатерина Грищенко
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