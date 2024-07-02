Подполье заявило об ударах по складу с боекомплектом и производству дронов ВСУ в Харькове

Подпольщик Лебедев: в Харькове зафиксированы удары по заводу дронов и складу ВСУ

В Харькове были зафиксированы удары по складу с боекомплектами, где производится ремонт техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также по производству дронов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

Подпольщик уточнил, что вечером 2 июля произошли прилеты в Немышлянский и Индустриальный районы города по промышленным предприятиям.

На одном из них ремонтировали беспилотники и держали пикапы, оборудованные под их запуск, на втором располагался склад боекомплектов и небольшой цех по ремонту военной техники. К месту взрыва направлялись около десяти автомобилей скорой помощи, добавил Лебедев.

Ранее 2 июля мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе. По информации украинского издания «Страна.ua», после взрыва поднялся столб дыма, в Харьковской области действовала воздушная тревога.