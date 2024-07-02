Мэр Харькова Терехов сообщил о взрывах в городе

В Харькове произошли взрывы. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

«Громко в городе! Будьте осторожны!» — говорится в публикации.

По информации украинского издания «Страна.ua», в Харькове после взрыва поднялся столб дыма. Кроме того, в Харьковской области была объявлена воздушная тревога, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

Днем 2 июля сообщалось о взрыве в Харькове. Как уточнялось, его слышали в северных районах города. В момент взрыва в Харькове действовала воздушная тревога.