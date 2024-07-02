В Харькове произошел взрыв

В северных районах Харькова прогремел взрыв

В Харькове на востоке Украины прогремел взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в Telegram.

По данным журналистов, взрыв слышали в северных районах города. «В северных районах Харькова был слышен взрыв», — говорится в сообщении, опубликованном 2 июля в 13:27 по московскому времени.

На момент происшествия в Харьковской области была объявлена воздушная тревога. О наличии разрушений и пострадавших местные власти не сообщали.

Днем ранее о взрывах в Харькове также сообщал глава города Игорь Терехов. Он не уточнил, в каком именно районе Харькова прогремел взрыв.

В понедельник, 1 июля, серия взрывов прозвучала в подконтрольном ВСУ Херсоне. Как сообщил назначенный Киевом глава городской военной администрации Роман Мрочко, под обстрел попал Корабельный район города.