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13:44, 2 июля 2024Бывший СССР

В Харькове произошел взрыв

В северных районах Харькова прогремел взрыв
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

В Харькове на востоке Украины прогремел взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в Telegram.

По данным журналистов, взрыв слышали в северных районах города. «В северных районах Харькова был слышен взрыв», — говорится в сообщении, опубликованном 2 июля в 13:27 по московскому времени.

На момент происшествия в Харьковской области была объявлена воздушная тревога. О наличии разрушений и пострадавших местные власти не сообщали.

Днем ранее о взрывах в Харькове также сообщал глава города Игорь Терехов. Он не уточнил, в каком именно районе Харькова прогремел взрыв.

В понедельник, 1 июля, серия взрывов прозвучала в подконтрольном ВСУ Херсоне. Как сообщил назначенный Киевом глава городской военной администрации Роман Мрочко, под обстрел попал Корабельный район города.

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      Александр Курбатов
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