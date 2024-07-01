В Харькове произошел взрыв

Терехов: в Харькове на фоне воздушной тревоги произошел взрыв

В Харькове на востоке Украины произошел взрыв. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Игорь Терехов.

В каком именно районе Харькова прогремел взрыв, не уточняется. Информация о повреждении объектов также отсутствует.

Взрыв в Харькове раздался на фоне действующей в Харьковской области с 15:10 понедельника воздушной тревоги. Она также была объявлена в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской, Кировоградской, Киевской и других областях Украины, следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

Ранее стало известно о взрыве в Днепропетровской области. Он произошел в пригороде Днепра (Днепропетровск до 2016 года — прим. «Ленты.ру»).

Также сообщалось о взрывах в Полтавской области. Они были слышны в Миргородской общине.