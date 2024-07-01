В Днепропетровской области раздался взрыв

В пригороде Днепра раздался взрыв

В Днепропетровской области Украины прогремел взрыв. Об этом сообщает издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

По сведениям журналистов, взрыв раздался в понедельник днем в пригороде Днепра (Днепропетровск до 2016 года — прим. «Ленты.ру»). Где именно он произошел, не уточняется. Информация о поврежденных объектах также отсутствует.

В соответствии с данными онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, взрыв прозвучал в пригороде Днепра на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.

Днем 1 июля взрывы также были слышны в Полтавской области Украины. Они произошли в Миргородской общине после объявления воздушной тревоги.

Кроме того, утром в понедельник украинские средства массовой информации сообщали о взрывах в Киеве. Информацию о них подтвердил глава города Виталий Кличко.

