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13:35, 1 июля 2024Бывший СССР

В Днепропетровской области раздался взрыв

В пригороде Днепра раздался взрыв
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Днепропетровской области Украины прогремел взрыв. Об этом сообщает издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

По сведениям журналистов, взрыв раздался в понедельник днем в пригороде Днепра (Днепропетровск до 2016 года — прим. «Ленты.ру»). Где именно он произошел, не уточняется. Информация о поврежденных объектах также отсутствует.

В соответствии с данными онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, взрыв прозвучал в пригороде Днепра на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.

Днем 1 июля взрывы также были слышны в Полтавской области Украины. Они произошли в Миргородской общине после объявления воздушной тревоги.

Кроме того, утром в понедельник украинские средства массовой информации сообщали о взрывах в Киеве. Информацию о них подтвердил глава города Виталий Кличко.

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      Екатерина Грищенко
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