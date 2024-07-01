В Киеве прозвучали взрывы

В Киеве раздались взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в Telegram.
В городе была объявлена воздушная тревога. Киевский мэр Виталий Кличко информировал о работе системы противовоздушной обороны. Он призвал жителей находиться в укрытиях.
Позднее градоначальник сообщил, что экстренные службы вызвали в Оболонский район на севере города. В сети также появились кадры, на которых видны клубы дыма.
За несколько дней до этого, 27 июня, произошел взрыв на энергообъекте в Киеве. Мэр, комментируя ситуацию, сообщил, что произошло короткое замыкание на трансформаторной подстанции, в результате которого образовалось задымление.