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06:12, 1 июля 2024Бывший СССР

В Киеве прозвучали взрывы

В Киеве были слышны взрывы, в городе объявляли воздушную тревогу

Фото: Alexandr Altukhov / Globallookpress.com

В Киеве раздались взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

В городе была объявлена воздушная тревога. Киевский мэр Виталий Кличко информировал о работе системы противовоздушной обороны. Он призвал жителей находиться в укрытиях.

Позднее градоначальник сообщил, что экстренные службы вызвали в Оболонский район на севере города. В сети также появились кадры, на которых видны клубы дыма.

За несколько дней до этого, 27 июня, произошел взрыв на энергообъекте в Киеве. Мэр, комментируя ситуацию, сообщил, что произошло короткое замыкание на трансформаторной подстанции, в результате которого образовалось задымление.

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      Марина Совина
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