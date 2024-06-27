В Киеве произошел взрыв на энергообъекте

Кличко: на энергообъекте в Шевченковском районе Киева произошел взрыв

В Шевченковском районе Киева произошел взрыв на энергообъекте. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Виталий Кличко.

«На энергообъекте в Шевченковском районе столицы произошел взрыв и пожар. Все службы направляются на место», — написал он в 18:41 по московскому времени. Позднее мэр Киева сообщил, что произошло короткое замыкание на трансформаторной подстанции, в результате которого образовалось задымление. Он уточнил, что разрушений и пострадавших нет.

В четверг, 27 июня, также стало известно, что взрыв произошел на востоке Украины. О нем сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Ранее пророссийское подполье сообщило, что власти подконтрольного Киеву Херсона отрицают факт эпидемии холеры, которая охватила город. По их словам, болезнь унесла жизни еще двух человек.