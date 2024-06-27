В подполье рассказали об эпидемии холеры в Херсоне

Власти Херсона отрицают факт эпидемии холеры, унесшей жизни еще двух человек

В подконтрольном Киеву городе Херсоне холера унесла жизни еще двух человек. Об этом сообщают члены пророссийского подполья, передает РИА Новости.

«Продолжается госпитализация военнослужащих ВСУ. На этом фоне местные прокиевские власти продолжают отрицать сам факт эпидемии», — рассказал один из участников херсонского сопротивления.

Об эпидемии холеры в Херсоне члены подполья рассказали 21 июня. Тогда сообщалось, что около 100 человек попали в больницы, еще 12 стали жертвами заболевания.

Впоследствии из-за информации об эпидемии Россия усилила контроль санитарно-эпидемиологической обстановки на приграничных территориях. Кроме того, в Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения был направлен запрос для подтверждения этих сообщений.