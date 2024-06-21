Россия усилила контроль из-за холеры в Херсоне

Роспотребнадзор усилил контроль в приграничье из-за вспышки холеры в Херсоне

Россия усилила контроль в приграничье из-за информации о вспышке холеры в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Роспотребнадзоре.

«В связи появившимися сообщениями в СМИ о зафиксированной вспышке холеры на территории Херсонской области, подконтрольной Киеву, Роспотребнадзор сообщает о стабильной ситуации в стране и готовности к выявлению и реагированию», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) был направлен запрос для подтверждения сообщений. При этом Роспотребнадзор усилил контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой на приграничных территориях.