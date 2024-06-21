РИА: в Херсоне зафиксировали вспышку холеры у военных и гражданских

В подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне зафиксирована вспышка холеры среди украинских военных и гражданского населения, власти пытаются скрыть эпидемию. Об этом сообщило пророссийское подполье города.

Источник уточнил, что в больницах находятся около 100 человек. Есть жертвы среди военных, уже фиксируются случаи заражения гражданских лиц.

Выявлен источник распространения заболевания

Собеседник РИА Новости в подполье считает, что украинские власти боятся паники среди населения и потому скрывают факт эпидемии, выдавая выявленные случаи заболевания за брюшной тиф. По данным подполья, как минимум 12 украинцев стали жертвами распространяющейся по региону холеры.

Фото: Andriy Andriyenko / AP

По предварительным данным, источником распространения заболеваний могла быть вода. Сейчас в зоне риска находятся системы водоснабжения нескольких населенных пунктов правого берега Днепра. Например, заболевание может распространиться в районе Антоновки, Садового, Белозерки, Днепровского и Кизомыса.

На Украине возросла угроза гепатита, ботулизма и холеры

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко предупредил, что в республике высок риск распространения инфекционных заболеваний. В частности, украинцам угрожают болезни, передающиеся при несоблюдении норм гигиены — гепатит, ботулизм и холера.

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«Сейчас мы как раз находимся в эпидемическом сезоне, это для нас одна из таких триггерных точек, над которыми мы работаем. Усилили эпидмониторинг», — рассказал Ляшко.

Причиной такой эпидемиологической ситуации на Украине стали отключения электроэнергии. При отключении электричества часто останавливается и водоснабжение. Если человек съедает немытый фрукт, то появляется риск подхватить гепатит. Ботулизм может образоваться в результате нарушения норм хранения продуктов в условиях отсутствия электричества.