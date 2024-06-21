В подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне зафиксирована вспышка холеры среди украинских военных и гражданского населения, власти пытаются скрыть эпидемию. Об этом сообщило пророссийское подполье города.
Источник уточнил, что в больницах находятся около 100 человек. Есть жертвы среди военных, уже фиксируются случаи заражения гражданских лиц.
Выявлен источник распространения заболевания
Собеседник РИА Новости в подполье считает, что украинские власти боятся паники среди населения и потому скрывают факт эпидемии, выдавая выявленные случаи заболевания за брюшной тиф. По данным подполья, как минимум 12 украинцев стали жертвами распространяющейся по региону холеры.
По предварительным данным, источником распространения заболеваний могла быть вода. Сейчас в зоне риска находятся системы водоснабжения нескольких населенных пунктов правого берега Днепра. Например, заболевание может распространиться в районе Антоновки, Садового, Белозерки, Днепровского и Кизомыса.
На Украине возросла угроза гепатита, ботулизма и холеры
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко предупредил, что в республике высок риск распространения инфекционных заболеваний. В частности, украинцам угрожают болезни, передающиеся при несоблюдении норм гигиены — гепатит, ботулизм и холера.
«Сейчас мы как раз находимся в эпидемическом сезоне, это для нас одна из таких триггерных точек, над которыми мы работаем. Усилили эпидмониторинг», — рассказал Ляшко.
Причиной такой эпидемиологической ситуации на Украине стали отключения электроэнергии. При отключении электричества часто останавливается и водоснабжение. Если человек съедает немытый фрукт, то появляется риск подхватить гепатит. Ботулизм может образоваться в результате нарушения норм хранения продуктов в условиях отсутствия электричества.