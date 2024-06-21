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10:21, 21 июня 2024Бывший СССР

Херсонское подполье сообщило о вспышке холеры в городе

Подполье Херсона сообщило о вспышке холеры среди гражданских и военных

Фото: Alina Smutko / Reuters

В Херсоне была зафиксирована вспышка холеры среди украинских военных и гражданского населения, украинские власти пытаются скрывать эпидемию. Об этом заявило пророссийское подполье города РИА Новости.

«В Херсоне вспышка холеры. В больницах уже около 100 человек. Не менее 12 скончались. Преимущественно военные, но уже фиксируются случаи заражения гражданских лиц», — сообщил участник подполья.

Он добавил, что украинские власти боятся паники среди населения и потому скрывают факт эпидемии, выдавая за брюшной тиф выявленные случаи заболевания.

Ранее стало известно, что в результате ракетной атаки подконтрольный Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсон оказался обесточен. Отмечалось, что инженеры и оперативные службы города приступили к ликвидации последствий атаки. О том, какие объекты были повреждены, не уточняется.

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      Валентин Карант
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